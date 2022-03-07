З автоматом та букетом квітів: українська захисниця показала фото з Києва

За словами дівчини, квіти - подарунок від батальйону.
Киянка, яка приєдналася до лав територіальної оборони, показала фото з центра міста. На ньому дівчина тримає в руках автомат та букет квітів, який подарували хлопці з її батальйону.
Знімок Маргарита опублікувала у себе в Facebook.
"Оце треба було піти в армію, щоб отримати такий букет", - пожартувала вона.
В коментарях до публікації дівчина розповіла, що в теробороні виступає в ролі медика. За її словами, з першого дня добровольців там навчають стріляти.
"Найкрасивіша захисниця", "Богиня!", "Красивенна", - написали українці в коментарях.
Нагадаємо, що у Києві за час війни народилось 479 малюків: 251 хлопчик і 228 дівчаток.
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