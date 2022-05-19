З "Азовсталі" продовжують евакуйовувати захисників Маріуполя

В Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 19 травня продовжуються заходи з евакуації українських військових з Маріуполя.

Водночас інтенсивність бойових дій на Маріупольському напрямку знижена.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв", – сказав він.

У відповідь на запитання про те, чи становить ризик життю українських військових їхня евакуація на підконтрольну окупантам територію, Громов сказав, що Україна вірить у те, що слово, дане Росією, буде виконано.

"Ми знаємо, що ворог наш підступний, але віримо в те, що слово, дане ними, буде виконано", – сказав представник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Росія проведе для українських військових з "Азовсталі" спеціальний "трибунал", після чого оголосить про "очищення України від нацистів".

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