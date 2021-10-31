З безпілотників підступно скидали постріли ВОГ: бойовики протягом доби на Донбасі шість разів порушували "тишу"

З безпілотників підступно скидали постріли ВОГ: бойовики протягом доби на Донбасі шість разів порушували "тишу"

Від початку цієї доби окупанти вже двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

На Донбасі упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню, двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Так, біля Гранітного бойовики застосували артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. В напрямку Південного ворог вів обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве противник залучив безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотники, імовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Також читайте На Донбасі активізувалися бойовики: скинули невідомий вибуховий пристрій та вбили нашого бійця

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли з гранатометів різних систем поблизу Луганського. В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Читайте також:

Новини з фронту: внаслідок триденного обстрілу у Гранітному загинув український військовий

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання