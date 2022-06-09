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З Білорусі летіли ракети на Україну: Мінськ позбавили статусу міста-побратима Києва

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З Білорусі летіли ракети на Україну: Мінськ позбавили статусу міста-побратима Києва

Фото: Pexels

Київрада 9 червня позбавила білоруський Мінськ статусу міста-побратима Києва.

З території Білорусі Україну обстрілювали ракетами та звідти увірвались російські окупанти. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - написав Кличко. 

Нагадаємо, Росія, найімовірніше, готується зірвати постачання важкого озброєння Україні за програмою лендлізу. Саме з цією метою на території Білорусі, що межує з Україною, з’явились російські "Іскандери" та комплекси "Панцир-С".

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