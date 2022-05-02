З Білорусі зберігається загроза ударів з "Іскандерів" по території України

З Білорусі зберігається загроза ударів з "Іскандерів" по території України

З території Білорусі зберігається загроза продовження ракетних ударів з ОТРК "Іскандер" по території України.

У прикордонних з Україною районах Брянської області посилено адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими.

Про це повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Визначені підрозділи ЗС Білорусі посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Гомельській і Брестській областях. У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій вздовж державного кордону України. Також з території Республіки Білорусь зберігається загроза продовження ударів ОТРК "Іскандер" по об'єктах на території нашої держави та вогневого ураження інфраструктури у прикордонних районах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте У Білорусі відключають Інтернет, щоб приховати інформацію про пересування російських військ

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: