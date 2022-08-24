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З Білорусі знову, ймовірно, запустили ракету

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З Білорусі знову, ймовірно, запустили ракету

Фото: Associated Press

З території Білорусі, ймовірно, у напрямку України 24 серпня знову випустили ракету.

За даними моніторингової групи, ракету, можливо, випустили о 17:50 з білоруського міста Мозирь. 

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"Можливий пуск ракет, ще один винищувач злетів. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, з території Білорусі злетіли три винищувачі.

  • 17:53 Барановичі. Пішов на зліт 2-й винищувач.
  • 17:54 Ліда. Проліт винищувача у південному напрямку.
  • 17:58 Проліт двох винищувачів з південного заходу у напрямку Ліди.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7580
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