З Білорусі знову, ймовірно, запустили ракету

З території Білорусі, ймовірно, у напрямку України 24 серпня знову випустили ракету.

За даними моніторингової групи, ракету, можливо, випустили о 17:50 з білоруського міста Мозирь.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

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"Можливий пуск ракет, ще один винищувач злетів. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, з території Білорусі злетіли три винищувачі.

17:53 Барановичі. Пішов на зліт 2-й винищувач.

17:54 Ліда. Проліт винищувача у південному напрямку.

17:58 Проліт двох винищувачів з південного заходу у напрямку Ліди.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

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