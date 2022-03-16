З блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тисячі осіб - Верещук

Всі 15 автобусів з маріупольцями дісталися до Запоріжжя.

У середу, 16 березня, з Маріуполя до Запоріжжя прибули майже 6,5 тисячі мирного населення, з них понад 2 тисячі - діти.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми особливу увагу і зусилля зосередили на організації безпеки наших людей, яким вдвалося вирватися з блокадного Маріуполя. Вранці ми інформували про небажання окупаційних військ давати будь-які гарантії щодо роботи коридору Маріуполь – Запоріжжя. Разом з тим, враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели складні перемовини, щоб все-таки забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянську. Зараз вже всі 15 автобусів з маріупольцями і дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6 426 маріупольців, з них 2 039 наших діток. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство і медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста", - повідомила вона.

Читайте також:

У Маріуполі окупанти розбомбили спорткомлекс, де перебували мами з дітьми (відео)

"Сотні невинних мирних жителів": Кулеба розповів про атакований Росією Драматичний театр у Маріуполі

Окупанти з артилерії розстріляли автоколону маріупольців, які прямували до Запоріжжя (фото, відео)