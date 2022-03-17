З бордів зробимо їжаки, а будки поставимо на передову: Кім про ситуацію у Миколаєві

Голова ОВА розповів про перебіг подій в місті та області.

У Миколаєві створюється окремий напрямок за контролем якості роботи військових правоохоронних органів.

Про це у своєму новому звернення розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також він зазначив, що до мародерів зараз прикута увага і з ними розбираються. Також Кім додав, що налагоджуються поставки продовольства на оплатній основі.

Окрім того Віталій Кім зазначив, що у місті демонтують борди і використають їх з користю:

"Борди, які стоять у центрі міста – у нас не вистачає швеллера, ми їх зараз всі демонтуємо і пустимо на їжаків. Це не гарно – борди у місті, вони не потрібні. Якраз час використати з користю. Це ж стосується і будок. Зараз ці будки перемістяться на передову лінію для того, щоб солдати могли там грітися, перебувати. Цим займатимуться комунальні служби міста, все офіційно оформимо", - сказав Кім.

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