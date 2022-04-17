З церкви на території військового ліцею у Києві "попросили" священника МП, який заперечував війну

Із собою він забрав все з церкви.
Знаковий перехід громади з російської церкви до української просто на території столичного військового ліцею, де донедавна функціонував храм РПЦ в Україні. Тамтешній священник іще минулого літа не визнавав, що в Україні триває війна, а тепер, коли керівництво ліцею йому запропонувало приєднатися до нової, української громади храму, – пішов геть.
Про це йдеться в ТСН.
Священник отець Валерій довчора був настоятелем храму святого Миколая у столичному військовому ліцеї. Нині він пакує речі, аби виїхати з території навчального закладу, бо з ним розривають угоду про оренду. Ще недавно отець Валерій тут поминав Кирила та Онуфрія, читав проросійські проповіді і заперечував війну.
Аби повідомити про рішення розірвати з отцем Валерієм договір про оренду приміщення, до храму йде сам керівник закладу – герой України, генерал Ігор Гордійчук. Настоятелю кілька разів пропонували приєднатися до Української церкви, ал він відмовлявся. Тож Гордійчук ухвалив рішення заснувати у навчальному закладі нову парафію - Православної церкви України.
«Зважаючи, що в нас воєнний стан і повномасштабна агресія, гинуть найкращі наші хлопці і дівчата і навіть діти, на жаль, то я, як старший, тут військовий начальник не можу дозволити, щоб московські посіпаки на території військового об’єкту, щоб знаходились», - каже Гордійчук.
«Ми пропонуємо сьогодні піти всіх нас однією дорогою – Православної церкви України. Якщо так вас не влаштовує, ви мусите поступити так, як вам сказав пан генерал», - каже митрополит ПЦУ Олександр Драбинко.
Він зачитує указ про перехід громади – тобто, працівників навчального закладу і військових – до ПЦУ. Далі – молитва. Драбинко та військові на колінах моляться за загиблих, а священник та його помічники в цей момент ходять просто поміж людей.
«Ті парафіяни, які не мають бажання разом зі священником приєднуватися до нашої громади, вони мають право забрати будь-які речі, які були ними придбані. Виносить можуть все що завгодно. Питання не в майні цьому, питання в цьому, щоб звідси «русскій мір» вийшов і більше не вертався». – кажуть представники ПЦУ.
До вечора з храму виносять все. З вівтаря – демонтують навіть престол, за яким служили літургію, а з газону навколо храму викопують квіти. І хоч в храмі лишились голі стіни, новий священик та військова громада сповнені оптимізму. Кажуть, встигнуть навести тут порядок, аби служити українською вже на Великдень.
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