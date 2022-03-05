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"З часом, безумовно": Блінкен переконаний, що Україна може перемогти у війні з РФ, яка пішла не за їхнім планом

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"З часом, безумовно": Блінкен переконаний, що Україна може перемогти у війні з РФ, яка пішла не за їхнім планом

Associated Press

За його словами, Путін, імовірно, не чекав такої "незвичайної стійкості" українців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

На запитання, чи впевнений він, що Україна може перемогти, він сказав: "З часом, безумовно": "Я не можу сказати вам, як довго це триватиме. Я не можу сказати, скільки часу це займе. Це не означає, що Росія чинить тиск на Україну, це багато про що каже".

Держсекретар США також зазначив, що війна вже пішла не за планами Путіна. Потужний спротив українських військ не дає росіянам пересуватися вглиб країни вже дев’ять днів.

"Якщо Москва має намір якимось чином скинути уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше це відкинуть", - сказав Блінкен.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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