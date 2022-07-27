"З часом Росія не зможе поповнювати свою військову машину": посол США в ОБСЄ про перемогу України

Майкл Карпентер заявив, що вірить у перемогу України у війні з РФ, але вважає, що це може бути нескоро.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Україна обов'язково переможе Росію у війні, зокрема завдяки військовій підтримці США і західних країн.

Дії Росії, яка розв'язала цю збройну агресію, він назвав варварством.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Так, абсолютно точно. Я повністю вірю в остаточну перемогу України. Це може зайняти багато часу. Але я переконаний, що правда на боці України. Українці захищають свої домівки, свою землю та свої міста. Вони роблять те, що правильно і чесно. А те, що робить Російська Федерація, – це варварство. Як я вже казав раніше, це поза межами людської пристойності. Вони страчують мирних жителів впритул, принаймні ми знаємо про Бучу та інші міста, де є ці жахливі докази. Вони поводяться не так, як військові, яким належить мати це звання. Звичайно поза межами Женевських конвенцій", - зазначив він.

Майкл Карпентер переконаний, що Україна вийде переможцем. І США готові допомагати України стільки, скільки це буде необхідно.

"Я не можу передбачити, бо чесно не знаю, скільки триватиме війна. Що я знаю, так це те, що лише США надали Україні $6,9 млрд військової допомоги від початку цієї війни. Ми готові зробити більше. А українці налаштовані захищатися. Ми маємо намір забезпечити їх необхідним обладнанням. Президент Байден сказав, що ми не збираємося вступати у пряму боротьбу з американськими військами на полі бою. Тому що не хочемо Третьої світової війни. Але ми дамо Україні можливості, необхідні для захисту своєї території від цієї агресії", - підкреслив він.

Він також вважає, що з часом військові сили Росії поступово знижуватимуться, зокрема через санкції та експортний контроль.

"З одного боку це питання здатності Росії поповнювати свою військову машину. Іншими словами, розвивати свій ВПК. А санкції та експортний контроль серйозно підривають здатність Росії це робити. І це один із факторів. Іншим фактором є надання західними країнами Україні передової військової техніки, як, наприклад, система HIMARS. Ця артилерійська система дуже точна, дуже ефективна у націленні у ворожі сили. І тому, якщо ми – США і західні союзники – зможемо активізувати таку підтримку України у майбутньому, то Україна, безумовно має шанс, оскільки ресурси Росії з часом зменшуються, щоб вигнати Росію зі своєї території", - резюмував він.

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