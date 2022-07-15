З черв'яків та личинок: дружина Гордона показала огидний портрет пропагандистки Симоньян

Пропагандистка Путіна Маргарита Симоньян набула свого справжнього обличчя на портреті, де зображена з черв'яків та личинок.
Так, у Мережі активної популярності набирає портрет "рупору Кремля" Маргарити Симоньян, зроблений з черв'яків, личинок та фекалій.
Також у себе на сторінці в Instagram цей витвір мистецтва розмістила українська журналістка та дружина ведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман. Хто автор цього шедевру – невідомо. Втім, на картині вказані ініціали PG.
"З черв'яків, личинок та гівна. Справжнє обличчя їхньої пропаганди", - підписала знімок Бацман.
Фоловери сторінки Олесі підтримали її пост промовистими коментарями:
- Це її справжня мордяка! Гнила і смердюча! Ця жінка – це диявол!
- Гидотна потвора
- Як же влучно
- Тошно від такого, але робота автора показує суть
Зазначимо, що Маргарита Симоньян – російська пропагандистка, "рупор Кремля", головний редактор інформагентства "Росія сьогодні" та керівник телеканалу RT. Відома своїми пропагандистськими заявами та повною маячнею, яку вона транслює з головного каналу РФ.
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