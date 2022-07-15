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З черв'яків та личинок: дружина Гордона показала огидний портрет пропагандистки Симоньян

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З черв'яків та личинок: дружина Гордона показала огидний портрет пропагандистки Симоньян

Фото: instagram.com/alesiabatsman

Пропагандистка Путіна Маргарита Симоньян набула свого справжнього обличчя на портреті, де зображена з черв'яків та личинок.

Так, у Мережі активної популярності набирає портрет "рупору Кремля" Маргарити Симоньян, зроблений з черв'яків, личинок та фекалій.

Також у себе на сторінці в Instagram цей витвір мистецтва розмістила українська журналістка та дружина ведучого Дмитра Гордона Олеся Бацман. Хто автор цього шедевру – невідомо. Втім, на картині вказані ініціали PG.

"З черв'яків, личинок та гівна. Справжнє обличчя їхньої пропаганди", - підписала знімок Бацман.

© instagram.com/alesiabatsman
Фото: instagram.com/alesiabatsman

Фоловери сторінки Олесі підтримали її пост промовистими коментарями:

  • Це її справжня мордяка! Гнила і смердюча! Ця жінка – це диявол!
  • Гидотна потвора
  • Як же влучно
  • Тошно від такого, але робота автора показує суть

Зазначимо, що Маргарита Симоньян – російська пропагандистка, "рупор Кремля", головний редактор інформагентства "Росія сьогодні" та керівник телеканалу RT. Відома своїми пропагандистськими заявами та повною маячнею, яку вона транслює з головного каналу РФ.

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