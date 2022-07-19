"Чим чорт не жартує": Арестович розповів деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту

Під час удару українських військових у районі Антонівського мосту в окупованому Херсоні була знищена протиповітряна оборона російських військ та їхні укріплення поряд з мостом.

По самому мосту ЗСУ "теж приклалися".

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Біля мосту знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи "дяді", які той міст охороняють. По самому мосту теж приклалися, бо чим чорт не жартує", – сказав радник голови ОП.

Водночас він зазначив, що навряд чи можна очікувати, що Антонівський міст розвалиться вже завтра.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Херсонська влада повідомила, що після атаки з боку ЗСУ Антонівський міст зазнав пошкоджень, проте все ще придатний до використання.

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