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З чим пов'язано, що РФ зараз менше завдає ракетних ударів по Україні: відповідь військового експерта

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З чим пов'язано, що РФ зараз менше завдає ракетних ударів по Україні: відповідь військового експерта

Фото: Associated Press

Зараз спостерігається зменшення інтенсивності ракетних обстрілів Росії. Це пов'язно з тим, що країна-окупантка береже ракети.

Зокрема, РФ може планувати ефективний прорив української ППО, а для цього їй потрібно акумулювати ракети.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Інтенсивність ракетних обстрілів зменшилася. Це пов'язано з тим, що росіяни вистрілюють ракет більше, ніж можуть виготовляти", – сказав військовий експерт.

"Нещодавно російське підприємство похизувалося тим, що під час форуму "Армія-2022", який відбувся у Москві, отримало річний контракт на виготовлення 30 ракет "Онікс". Це протикорабельні ракети, але росіяни ними гатять по українських містах. 30 ракет на рік – це не такий вже й поганий темп. Однак ми маємо виходити з того, що окупанти банально вистрілюють більше, ніж можуть поповнювати свої запаси", - додав він. 

Нагадаємо, у Генеральному штабі повідомили, що російські військові розраховують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. Для цього вони ерегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та до Запорізької області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
251
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