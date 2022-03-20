З Чорнобильської АЕС вдалося часткову вивезти персонал, який перебував в заручниках окупантів від початку війни

З Чорнобильської АЕС вдалося часткову вивезти персонал, який перебував в заручниках окупантів від початку війни

На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції.

20 березня, на 25-й день війни, вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції понад 600 годин.

Про це повідомляє КП "Енергоатом".

За цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС.

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий).

1 службовця Держаної служби надзвичайних ситуацій.

4 "сталкери".

"На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства", - повідомляє пресслужба підприємства

Нагадаємо, що персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки.

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