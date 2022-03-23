З Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет — жодна не влучила в ціль

Армія РФ намагається психологічно тиснути на мирних мешканців.
У вівторок, 22 березня, з Чорного моря у бік Одеси російські окупанти випустили п'ять ракет.
Жодна з них не влучила в ціль. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Він додав, що армія РФ намагається психологічно тиснути на мирних мешканців та обстрілює берегову смугу.
"Станом на 23 березня обстановка у місті та області стабільна й контрольована. Противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення Одеської області", – розповів Назаров.
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