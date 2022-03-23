З Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет — жодна не влучила в ціль

З Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет — жодна не влучила в ціль

Армія РФ намагається психологічно тиснути на мирних мешканців.

У вівторок, 22 березня, з Чорного моря у бік Одеси російські окупанти випустили п'ять ракет.

Жодна з них не влучила в ціль. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він додав, що армія РФ намагається психологічно тиснути на мирних мешканців та обстрілює берегову смугу.

"Станом на 23 березня обстановка у місті та області стабільна й контрольована. Противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення Одеської області", – розповів Назаров.

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