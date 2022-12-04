З Чорного моря Україні загрожують 4 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами

Загалом в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває 21 російський корабель.

Станом на неділю, 4 грудня, у Чорному морі окупанти вивели на бойове чергування 21 корабель, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп, який здатен завдати ворожий флот по Україні, становить 24 ракети.

Про це повідомили у зведенні ВМС ЗС України.

Значна частина російського флоту розташована в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет;

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В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 1 судно, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 0 суден.

У ВМС ЗСУ наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Україна завдяки морським дронам та ракетам "Гарпун" отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії.

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