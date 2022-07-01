З цілого під’їзду будинку Одещини вціліла єдина людина, яка і допомагала діставати тіла сусідів: як минала ніч пекла

З цілого під’їзду будинку Одещини вціліла єдина людина, яка і допомагала діставати тіла сусідів: як минала ніч пекла

21 загиблих, і до 40 поранених і під завалами ще шукають людей. Держава-терорист Росія цієї ночі атакувала ракетами Одещину. Зруйнована житлова дев’ятиповерхівка і дві бази відпочинку у курортному селищі Сергіївка - це Білгород-Дністровський район

Досі триває пошуково-рятувальна операція на атакованій однією з ракет базі відпочинку, бо під завалами там могли залишитися люди. Тож зараз уся увага прикута до надзвичайників, і до результатів їхньої роботи, йдеться в ТСН.

На базі відпочинку, уже четверо загиблих, але сподівання, що хтось уцілів, ще є. «За попередньою інформацією, на території бази відпочинку можуть, чи могли, точніше, перебувати ще щонайменше двоє громадян, тому ми дуже обережно деблокуємо будівлю з тим, щоби вчасно знайти і по можливості надати першу медичну допомогу», – зазначає перший зуступник міністра МВД України Євген Єнін.

«Рятувальники будуть працювати до того моменту, коли ми вже точно будемо знати, що під завалами нікого немає, і що немає ніякої загрози для життя і здоров’я людей. А далі вже будуть, якщо буде потрібно, це вже будуть комунальні служби», - зазначає речниця ГУДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

А от друга ракета вдарила далі по житловій дев’ятиповерхівці. Вибух стався між другим та четвертим поверхом. Уламки впали на будівельний магазин на першому поверсі і почалася пожежа.

Рятувальники змушені були гасити вогонь і шукати під завалами людей. Живими дістали вісьмох, а 16 були вже без ознак життя.

Понад 35 людей з порізами осколками, вибуховими травмами та контузіями забрали до лікарні. Наразі двоє з них у тяжкому стані, їх прооперували.

Чи не по всьому селищу нині збирають уламки ракети. Попередньо відомо, що це ще радянські ракети Х-22 і їх запустили з ворожих літаків десь над окупованим Кримом. Поряд немає жодних військових об’єктів чи об’єктів критичної інфраструктури, тому експерти кажуть про певну помсту після деокупації ЗСУ острова Зміїний. Ворог намагається деморалізувати саме цивільне населення.

Як ракета влучає у дев’ятиповерхівку зафіксувала камера спостереження сусіднього будинку. Близько першої ночі люди там почули два страшних вибухи, а потім почалося пекло. «Ну, це жах, ви розумієте, коли два удари - перший удар, думаєш, ну добре, цим все і закінчитися, і тут раптом другий, який саме в наш будинок. Дівчинка, з якою я працювала, вбило її. Дитину її принесли до швидкої на матраці, там розгорнений живіт повністю, маленький хлопчик», - розповідає Катерина.

Російська ракета влучила будинок між другим та четвертим поверхами. Роман єдиний в цьому під’їзді , кому вдалося вижити. Він саме приніс з вулиці дворове щеня і купав його у ванній кімнаті. Стіни захистили від уламків та осколків. «Це все відбувалося на моїх очах. Я просто дивом залишився живий, а все навколо мене, кого я знав, сусіди зверху і знизу, всі загинули. Я допомагав їхні тіла виносити, це все бачив, це дуже страшно», - каже Роман.

Люди почали вибігати на вулицю, до подвір’я в руїнах вже мчали швидкі. «Син знепритомнів, весь у крові і все це з нього текло. Ні вікон, ні дверей. Зараз зайти в квартиру, взагалі нічого немає, нічого, ні стінки, ні вхідних дверей, нічого. Не знаю, як жити далі», - каже мешканка будинку Галина.

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Перший під’їзд будинку зруйнований вщент. Рятувальники пробираються через стіни пилу і диму, сподіваючись під завалами знайти людей. «Попередньо було від 150 до 160 людей саме на той момент, коли влучила ракета, будинок був наполовину заселений. Окрім того, що було руйнування взагалі стін і перекриття, так само була пожежа у магазині поруч, рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів», - розповідає речниця ГУДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

ДСНС ники розділися, бо одна з ракет прилетіла по сусідству з дев’ятиповерхівкою - там бази відпочинку. Одну будівлю - дитячого санаторію - вибух зруйнував дощенту. Другу - сильно пошкодив. Під завалами там теж опинилися люди. На ранок знайшли трьох загиблих - двох дорослих і дитину.

Коли розвиднілося, почали працювати експерти. Попередньо кажуть, про запуск трьох ракет Х-22 під час прольоту ворожої авіації над окупованим Кримом.

Окрім зруйнованих баз відпочинку і дев’ятиповерхівки у курортному селищі постраждали усі сусідні будинки, місцевий базар та ще велика кількість магазинчиків.

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