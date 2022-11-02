З деокупованих сіл Херсонщини курсуватимуть безкоштовні автобуси до Кривого Рогу: деталі

Херсонська міська рада оприлюднила графік руху автобусів.
Зі звільнених сіл Бериславського району на Херсонщині запустять безкоштовні автобуси до Кривого Рогу.
Про це повідомила Херсонська міська рада.
Так, від 1 листопада починає курсувати маршрут сполученням Кривий Ріг-Орлове та у зворотному напрямку. Автобус їздитиме двічі на тиждень – у вівторок та четвер.
Відправлення з Кривого Рогу – о 7:00 з Центрального автовокзалу. У зворотному напрямку – з с. Орлове о 15:00.
Також курсуватиме маршрут сполученням Кривий Ріг-Новопетрівка, двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю.
Відправлення – з криворізького автовокзалу о 06:30. У зворотному напрямку – з Новопетрівки о 09:40.
Зазначається, що за потреби можливе внесення змін до графіка руху.
Ситуація на Херсонщині
Станом на кінець жовтня, Збройні сили України звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ЗСУ сповільнили темпи наступу на Херсонщині через несприятливі погодні умови.
Окупант, який перебуває на Херсонському напрямку, в розмові з сестрою розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом Збройних сил України.
Читайте також:
- Навіщо Путін випустив за кордон мільйон втікачів від мобілізації: пояснення прем'єра Ічкерії
- На Луганщині затримали шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом" (фото)
- В РФ помітили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна": схожі були в нацистській Німеччині