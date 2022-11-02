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З деокупованих сіл Херсонщини курсуватимуть безкоштовні автобуси до Кривого Рогу: деталі

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З деокупованих сіл Херсонщини курсуватимуть безкоштовні автобуси до Кривого Рогу: деталі

Фото: фото: Наталя Нагорна

Херсонська міська рада оприлюднила графік руху автобусів.

Зі звільнених сіл Бериславського району на Херсонщині запустять безкоштовні автобуси до Кривого Рогу. 

Про це повідомила Херсонська міська рада.  

Так, від 1 листопада починає курсувати маршрут сполученням Кривий Ріг-Орлове та у зворотному напрямку. Автобус їздитиме двічі на тиждень – у вівторок та четвер. 

Відправлення з Кривого Рогу – о 7:00 з Центрального автовокзалу. У зворотному напрямку – з с. Орлове о 15:00. 

Також курсуватиме маршрут сполученням Кривий Ріг-Новопетрівка, двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю.

Відправлення – з криворізького автовокзалу о 06:30. У зворотному напрямку – з Новопетрівки о 09:40.

Зазначається, що за потреби можливе внесення змін до графіка руху.

Ситуація на Херсонщині

Станом на кінець жовтня, Збройні сили України звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ЗСУ сповільнили темпи наступу на Херсонщині через несприятливі погодні умови.

Окупант, який перебуває на Херсонському напрямку, в розмові з сестрою розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом Збройних сил України.

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