З Донецької області на Кіровоградщину евакуювалися дві сотні людей: в яких умовах будуть жити (фото)

На Кіровоградщину прибув уже третій потяг з Донецької області. Евакуювалися ще 200 мирних мешканців.
З Донецької області на Кіровоградщину евакуювалися ще дві сотні людей. Серед них багато дітей. З собою українці забирали і домашніх улюбленців.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
“Усіх розмістили в одному з навчальних закладів, надали першу медичну та психологічну допомогу. Далі людям запропонують житло у приватному секторі. Всі необхідні виплати розпочнуться вже сьогодні. Наступні евакуаційні потяги також прибуватимуть на Кіровоградщину. Тут готові зустрічати людей, які потребують прихистку через війну в їхніх рідних містах та містечках”, - наголосив Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, що у Дніпрі двоє студентів випали з 9-го поверху гуртожитку, 22-річний хлопець загинув на місці.
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