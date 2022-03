З екопарку Харкова евакуювали кенгуру, чиї вольєри потрапляли під обстріли (відео)

(English below) Спасение животных с территории Экопарка продолжается! Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть сейчас уже они находятся в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь у них все будет хорошо! Огромное спасибо волонтерам и сотрудникам, рискующим ради спасения животных, а также многочисленным нашим друзьям – обычным людям, бизнес-структурам и общественным организациям, помогающим нам финансово и делающим возможными наши спасательные операции. Ваша поддержка действительно спасает жизни! Пожертвования можно отправлять по реквизитам, размещенным на нашем сайте: https://feldman-ecopark.com/donation/ Rescue of animals from the territory of the Ecopark continues! These kangaroos were taken out the day before yesterday, that is, now they are already safe. This is very nice, because their enclosures, unfortunately, were repeatedly shelled. We believe that now they will be fine! Many thanks to volunteers and employees who take risks to save animals, as well as to our many friends - caring people, businesses and NGO's who help us financially and make our rescue operations possible. Your support truly saves lives! Donations can be sent using the details posted on our website: https://feldman-ecopark.com/donation/