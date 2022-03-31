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З Енергодара вдалося евакуюватися людям на 50 приватних авто та автобусу з дітьми

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З Енергодара вдалося евакуюватися людям на 50 приватних авто та автобусу з дітьми

Сергій Гайдай

Вони перетнули всі блокпости та вже перебувають у Запоріжжі.

З Енергодара до Запоріжжя 31 березня евакуювалися мирні жителі на 50 автомобілях, також прибув автобус із дітьми.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З міста Енергодар сьогодні виїхало 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз вже в Запоріжжі", – розповіла Верещук.

Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 31 березня

Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 31 березня

Нагадаємо, погодженими трьома гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 – з Маріуполя.

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