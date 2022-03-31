З Енергодара вдалося евакуюватися людям на 50 приватних авто та автобусу з дітьми

З Енергодара вдалося евакуюватися людям на 50 приватних авто та автобусу з дітьми

Вони перетнули всі блокпости та вже перебувають у Запоріжжі.

З Енергодара до Запоріжжя 31 березня евакуювалися мирні жителі на 50 автомобілях, також прибув автобус із дітьми.

Також читайте Окупанти не пустили до Бердянська 45 автобусів для евакуації - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З міста Енергодар сьогодні виїхало 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз вже в Запоріжжі", – розповіла Верещук.

Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 31 березня

Нагадаємо, погодженими трьома гуманітарними коридорами 31 березня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 – з Маріуполя.

Читайте також: