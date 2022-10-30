"З фрегата могли бомбити Україну, це стримана відповідь" – ISW про "атаку" на Чорноморський флот РФ у Криму

Удар по військовим кораблям РФ має сенс, оскільки посилилась російська кампанія з ударів по енергетичній інфраструктурі України, кажуть в ISW.

Україна має право завдавати ударів по військових цілях у незаконно анексованому Росією українському Криму, зокрема по суднах і техніці Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, особливо після масованих атак окупантів на цивільні об'єкти в українських містах.

Про це у своєму новому зведенні наголошує Інститут вивчення війни (ISW).

"Напади на військові судна під час війни є законними актами війни, а не терористичними атаками", – сказано в повідомленні.

Там нагадують, що 29 жовтня фрегат класу "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ, начебто, зазнав атаки біля Севастополя. На думку фахівців ISW, до цього, ймовірно, можуть бути причетні українські сили, що могло б бути пропорційною і стриманою відповіддю після масованих бомбардувань українських міст окупантами.

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"Рішення України зараз націлитися на фрегат "Калібр" має сенс, враховуючи активізацію російських ударів безпілотниками та ракетами по українській енергетичній інфраструктурі. Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на широку російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих на цивільні цілі по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", – вважають аналітики.

Американські аналітики вказують, що не володіють достеменною інформацією про те, наскільки серйозних пошкоджень зазнав Чорноморський флот внаслідок "бавовни", але припускають, що росіяни традиційно брешуть про втрати так, як це було із крейсером "Москва" у квітні.

Зазначається, що до складу Чорноморського флоту входять три фрегати такого класу, і всі вони здатні запускати ракети "Калібр".

Наголосимо, що офіційно Україна поки що не підтверджувала знищення кораблів Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті 29 жовтня. Втім, варто зауважити, що після незаконної анексії росіяни перетворили український півострів на військову базу і зараз звідти регулярно запускають ракети по мирних містах України, вбиваючи цивільних.

Вибухи в Криму

Останнім часом в окупантів в Криму побільшало "бавовни", а пропагандисти вигадують все нові виправдання.

Так, 29 жовтня окупанти заявили, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження.

А МЗС Росії оголосило, що Росія призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний каже, що стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта – вертольота, корабля, підводного човна, складу палива.

В Офісі президента України пожартували над окупантами і закликали їх не панікувати.

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