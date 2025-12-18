З фронту надійшли тривожні новини: у DeepState розкрили деталі

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На фронті окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів. Зокрема, війська РФ мають успіх на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомив моніторинговий аналітичний проєкт DeepState.

«Ворог має просування поблизу сіл Званівка і Рівне та у місті Покровську Донецької області. Росіяни також мають успіх біля населеного пункту Дачне Дніпропетровської області», — сказано в повідомленні.

У той же час Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що найбільш напруженою за минулу добу залишалася ситуація на Покровському напрямі. Там українські захисники відобразили 38 штурмових та наступальних дій противника. Бої велися в районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Вдале, Молодецьке, Дачне, а також у напрямку Новопавлівки.

Українське командування наголошує, що ситуація на окремих ділянках фронту залишається напруженою, проте Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника та завдають йому втрат.