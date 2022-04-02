З гарячої Донеччини під вінець: у Львові морський піхотинець одружився в кабінеті Садового (фото, відео)

Наречений повернувся з-під Маріуполя всього на декілька днів.
У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.
До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно. Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.
Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.
Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.
"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.
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