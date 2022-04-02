З гарячої Донеччини під вінець: у Львові морський піхотинець одружився в кабінеті Садового (фото, відео)

З гарячої Донеччини під вінець: у Львові морський піхотинець одружився в кабінеті Садового (фото, відео)

Наречений повернувся з-під Маріуполя всього на декілька днів.

У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.

До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно. Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.

Наталка Волосацька | Facebook

Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.

Наталка Волосацька | Facebook

Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.

Наталка Волосацька | Facebook

Наталка Волосацька | Facebook

"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.

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