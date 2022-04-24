З Херсонської області за останні три дні вдалося евакуювати понад п'ять тисяч цивільних – ОВА

З Херсонської області за останні три дні вдалося евакуювати понад п'ять тисяч цивільних – ОВА

Мешканці Херсонської області, попри ризик, намагаються евакуюватися та поїхати до більш безпечного місця.

За останні три дні понад п'ять тисяч жителів області вдалося евакуювати.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що далеко не завжди вдається мирним мешканцям дістатися до безпечного місця автотранспортом, тому іноді доводиться йти вбрід через річку, або ж їхати велосипедом.

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"Ми робимо все, щоб допомогти людям, котрі майже два місяці провели в окупації, евакуюватися. Далеко не скрізь це можна зробити на автотранспорті або, наприклад, на тракторі. Іноді це вбрід через річку. Часто – лише на велосипеді. Щойно приїхав із передової та особисто бачив, як діток та літніх людей вивозять на тачках. А є місце, де перед нашим блокпостом лежать великі сотні, а то й тисячі велосипедів. Їх залишають люди, коли заходять на контрольовану нами територію", - зазначив Вілкул.

Також він додав, як тільки но жителі Херсонської області дістаються підконтрольної Україні території, то їх одразу ж забираються евакуаційними автобусами або каретами швидкої допомоги.

Нагадаємо, мешканці Херсонщини у неділю, 24 лютого, могли виїхати до Кривого Рогу. Ситуація в місті і регіоні стабільна та контрольована. У Кривому Розі продовжують укріплювати зовнішній периметр оборони.

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