"Z-канали починають істерити": ЗСУ просуваються вперед у районі Бахмута

Відходячи, окупанти мінують територію, аби завадити українським захисникам у просуванні.
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку, вони закріплюються в районі залізниці поблизу Кліщіївки.
Про це розповів начальник пресслужби Східного угрупуовання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок, 17 жовтня.
"На південному напрямку поблизу Бахмута ми продовжуємо свої наступальні дії. Так, уже окупанти у своїх Z-каналах починають істерити, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута, що обстановка для них там максимально складна і незручна. Вони починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплюватися там", - повідомив він.
Євлаш додав, що відходячи, окупанти замінували територію, там досить великі мінно-вибухові поля, але це не заважає українським силам рухатися вперед.
"Зараз на деяких ділянках ми вже зайшли за залізницю, закріпилися та продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику", - зазначив речник.
Поблизу Курдюмівки, за словами Євлаша, ситуація напружена, російські загарбники намагаються контратакувати, підтягують туди свої резерви з різних підрозділів.
"Це окремі мотострілецькі батальйони та полки, також там є парашутно-десантні підрозділи, і "Шторм Z", і "Бойовий армійський резерв", - підкреслив він.
Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, Володимир Зеленський провів Ставку та повідомив про успіхи Сил оборони на фронті.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Термінове звернення Зеленського 17 жовтня
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