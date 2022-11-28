З ким воюють російські терористи: Кулеба показав чутливе фото матері з донькою із "Пункту незламності"

Вдома у родини не було світла, а дитина потребувала кисню.

В Ірпені Київської області під час відключень світла внаслідок обстрілів критичної інфраструктури України російськими військами матір привела доньку до "Пункту незламності", щоб підключити інгалятор, який живиться від електромережі.

Про це розповів голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, який також показав світлини з "Пункту незламності".

"Українська мати привезла свою дитину до тимчасового шелтера, одного з "Пунктів незламності", щоб скористатися вкрай необхідним інгалятором. Російські терористи можуть пишатися собою: саме з такими людьми вони воюють, програючи українській армії на полі бою", - йдеться в повідомленні Кулеби.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в неділю, 27 листопада, повідомив, що енергосистему України до кінця тижня після масованих обстрілів РФ вдалося стабілізувати енергетикам. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%.

Як повідомляв 26 листопада мер Києва Віталій Кличко, у столиці розгорнуто роботу понад 400 пунктів обігріву. Мер додав, що місто також працює над тим, щоб у кожному такому пункті працював інтернет.

Після масованих атак РФ на нашу інфраструктуру в регіонах України влада оперативно розгорнула "Пункти незламності". Там безпечно, можна погрітися, випити чаю, зарядити телефони тощо. Воно функціонують цілодобово та є безкоштовними. ТСН.ua зібрав адреси "Пунктів незламності" в регіонах України.

Українців попереджають про нові потенційні атаки ворога, яка можуть призвести до тривалих відключень світла. Громадян закликають максимально підготуватися до потенційного удару. Що саме треба зробити, читайте тут.

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