З Києва можуть евакуювати до 3 мільйонів людей у разі повного блекауту – NYT

Станом на зараз ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб кияни масово покидали столицю.

З наближенням зими Київ готує тисячу опалювальних укриттів, які також зможуть захистити мирних жителів від російських ракет. У разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців міста можуть тимчасово евакуювати.

Про це пише The New York Times.

"Чиновники в українській столиці Києві кажуть, що почали планувати колись неймовірну можливість: повне відключення електроенергії, яке вимагало б евакуації приблизно трьох мільйонів жителів міста, які залишилися. Муніципальні працівники встановлюють 1000 опалювальних укриттів, які можуть виконувати роль бункерів, а інженери намагаються відремонтувати розбомблені електростанції без необхідного обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "Укренерго" продовжить запроваджувати відключення електроенергії в семи регіонах, щоб спробувати запобігти повному виходу з ладу електромережі у результаті бомбардування російськими ракетами й іранськими безпілотниками.

Видання пише, що офіційним особам у столиці повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення принаймні за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. Якщо це станеться, директор служби безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук сказав, що "ми почнемо інформувати людей і просити їх виїхати".

"Ми розуміємо, якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу електроенергетичну систему", – сказав Роман Ткачук.

Наразі ж, чиновник запевняє, що ситуація є керованою, і немає жодних ознак того, що велика кількість мирних жителів виїздить з Києва.

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"Якщо не буде електроенергії, не буде ні води, ні каналізації. Тому наразі уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи енергопостачання", - додав Ткачук.

Тим часом західні союзники України посилили свої зобов’язання надати країні більше протиповітряної оборони. Але реалізація їхніх обіцянок виявилася складнішою, оскільки на Заході зростає опозиція щодо допомоги через те, що у країнах зростають власні економічні труднощі. Але лідери США та Європи залишаються непохитними.

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У п’ятницю, 4 листопада, радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва заявив, що підтримка України з боку Вашингтона залишається сильною і що допомога продовжуватиме надходити після проміжних виборів.

Крім того, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги у сфері безпеки у розмірі 400 мільйонів доларів, в результаті чого загальна сума військової допомоги, яку США зобов’язалися надати Україні від 24 лютого, склала 18,9 млрд. доларів.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Росія останніми тижнями посилила атаки безпілотників іранського виробництва для завдання ударів по Україні, які спричинили колосальні руйнування в українських містах.

Своєю чергою, Іран заперечував факт надання дронів Росії для використання їх проти Україні, а Кремль традиційно брехав про використання іранських безпілотників, заперечуючи атаки на цивільне населення.

Але вже 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Амірабдоллахян підтвердив, що Іран постачав Росії безпілотники, але буцімто за кілька місяців до вторгнення РФ до України. Амірабдоллахян не надав жодних подробиць щодо типів чи кількості наданих безпілотників країні-агресорці.

Розмови про евакуацію

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet заявив, що жителів регіону взимку можуть тимчасово переселити до тих областей, де ситуація більш стабільна, у разі критичної ситуації в енергетиці на Київщині.

Згодом чиновник спростував свою заяву, запевнивши, що наразі все контрольовано і нині станом на зараз евакуйовувати не збираються. Голова ОВА пообіцяв сповіщати мешканців Київщини про те, що відбувається з критичною інфраструктурою.

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