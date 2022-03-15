З Київщини та Луганщини 14 березня вдалося евакуювати 3806 людей

З Київщини та Луганщини 14 березня вдалося евакуювати 3806 людей

Українську гуманітарну колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську

Протягом 14 березня вдалося вивезти з міст і містечок Київської та Луганської областей 3806 українців.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

За словами глави держави, українську гуманітарну колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську — вже третій день.

"Але ми будемо намагатися. Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду й медикаменти", — запевнив Зеленський.