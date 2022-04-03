З Київської області уже вивезено 410 тіл мирних мешканців – Венедіктова

В бюро судмедекспертизи чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, з Київської області уже вивезено 410 тіл.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Венедіктова зазначила, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК

"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", – йдеться в повідомленні.

Генпрокурорка зазначила, що паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

"Це тонка і кропітка робота: люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах. І тут теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити жодного шансу знайти і покарати винних", – зазначила вона.

Венедіктова також зазначила, що на звільнених від окупантів територіях працюють прокурори, слідчі та оперативні співробітників Нацполу. Також до роботи залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі: "Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато нездетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих".

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