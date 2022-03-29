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З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ - Генштаб ЗСУ

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З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ - Генштаб ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Водночас, окупанти можуть бити ракетами по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Російський окупант не зміг досягти поставленої мети, напавши на Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ.

“Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. Водночас зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

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