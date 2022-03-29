З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ - Генштаб ЗСУ

Водночас, окупанти можуть бити ракетами по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
Російський окупант не зміг досягти поставленої мети, напавши на Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ.
“Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. Водночас зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
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