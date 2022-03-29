З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ - Генштаб ЗСУ

З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ - Генштаб ЗСУ

Водночас, окупанти можуть бити ракетами по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Російський окупант не зміг досягти поставленої мети, напавши на Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

З Київської та Чернігівської областей окупанти виводять окремі підрозділи Збройних сил РФ.

“Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. Водночас зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також: