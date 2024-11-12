"З Колотилівки до**я повиносили, солдати позабирали бензопилки, черевики": перехоплення ГУР про мародерство росіян на Бєлгородщині

Мешканець Бєлгородської області РФ також обурюється наказом сплачувати за газ, спожитий російськими військовими, які повиганяли селян та зайняли їхні будинки.

У здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканці Бєлгородської області РФ обговорюють деталі мародерства з боку російських солдатів, які поцупили в селян господарське обладнання та навіть взуття.

Про це повідомило ГУР МОУ.

Також місцевий мешканець обурюється наказом сплачувати за газ, спожитий російськими військовими, які повиганяли селян та зайняли їхні будинки.

"Нас повиганяли і заставляють платить. Ми ж там не живем – за шо ми будемо платити? Пошли вони на***й", – каже мешканець Бєлгородщини.

Обережно, 18+, аудіоперехоплення містить ненормативну лексику

"ГУР МОУ нагадує – за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – наголосили розвідники.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поспішає повернути під контроль Росії територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня 2025 року. Задля цього командування ворога розгорнуло на Курщині 50 тисяч військових – російських і північнокорейських.

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