"З кожним днем бажання і віра, що буде результат, втрачається": Зеленський про перемовини з Путіним

"З кожним днем бажання і віра, що буде результат, втрачається": Зеленський про перемовини з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому каналу новин BFM TV.

На запитання, чи варто продовжувати переговори з Росією, президент України відповів: "Дуже складно після того, що було, і після того, що світ побачив, що Росія наробила в Україні. Є розуміння, що надія на діалог з президентом Путіним – під великим питанням після того, що немає результату, висновків цього діалогу".

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Водночас Зеленський зазначив, що підтримує зустріч на рівні президентів України та Росії. "І ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра, що буде результат наших перемовин, втрачається…", - сказав очільник України.

Раніше Зеленський заявив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку в переговорах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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