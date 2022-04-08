З Краматорської станції після обстрілу евакуація поки не відбувається — "Укрзалізниця"

З Краматорської станції після обстрілу евакуація поки не відбувається — "Укрзалізниця"

Евакуаційні рейси сьогодні вирушать зі Слов'янська.

Станцію “Краматорськ” закрито для евакуації та приймання поїздів. Евакуаційні рейси сьогодні вирушать зі Слов'янська.

Про це повідомляє пресцентр “Укрзалізниці”.

"Поки станція “Краматорськ” закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакорейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", - йдеться в повідомленні.

При цьому точний час відправлення наразі не повідомляють, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Наразі відомо про 30 загиблих цивільних та понад 100 поранених.

Залізничний вокзал Краматорська був атакований атакований “Точкою- У”, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, підписали "за детей Донбасса".

За фактом обстрілу вокзалу в Краматорську правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 КК України - Порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Національній поліції України.

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