З крейсера "Москва" мав висадитися десант для захоплення Одеси — мати російського моряка

Вцілілий матрос-строковик розповів своїй матері, що крейсер рухався у бік Одеси для висадки морських піхотинців.
Один з моряків крейсера "Москва", якому вдалося вижити, розповів своїй матері, що корабель рухався для висадки десантників в Одесі.
Про це пише "Радіо Свобода".
Ім'я окупанта і його матері видання не називає. Солдат строкової служби розповів матері, що 24 лютого крейсер вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний. Жінка підтверджує, що у крейсер поцілили українські ракети "Нептун".
За її словами, на борту перебувало близько 510 людей. Син розповів, що знає про 40 загиблих.
"Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час", — каже жінка.
Мати окупанта плутається у власних словах: спочатку заявляє, що "жодного бойового виходу не було", але екіпаж крейсера планував висадку в Одесі.
Мати окупанта: "Ні, це ніякий ні бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".
Журналіст: "Так це ж бойова операція".
Мати окупанта: "Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали "висадитись".
Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.
Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.
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