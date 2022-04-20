З крейсера "Москва" мав висадитися десант для захоплення Одеси — мати російського моряка

З крейсера "Москва" мав висадитися десант для захоплення Одеси — мати російського моряка

Вцілілий матрос-строковик розповів своїй матері, що крейсер рухався у бік Одеси для висадки морських піхотинців.

Один з моряків крейсера "Москва", якому вдалося вижити, розповів своїй матері, що корабель рухався для висадки десантників в Одесі.

Про це пише "Радіо Свобода".

Ім'я окупанта і його матері видання не називає. Солдат строкової служби розповів матері, що 24 лютого крейсер вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний. Жінка підтверджує, що у крейсер поцілили українські ракети "Нептун".

За її словами, на борту перебувало близько 510 людей. Син розповів, що знає про 40 загиблих.

"Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час", — каже жінка.

Мати окупанта плутається у власних словах: спочатку заявляє, що "жодного бойового виходу не було", але екіпаж крейсера планував висадку в Одесі.

Мати окупанта: "Ні, це ніякий ні бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".

Журналіст: "Так це ж бойова операція".

Мати окупанта: "Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали "висадитись".