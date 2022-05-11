З Криму мають зробити тупик, але чи підуть його повертати, мають вирішувати військові - експерт

З Криму мають зробити тупик, але чи підуть його повертати, мають вирішувати військові - експерт

Військовий експерт Олег Жданов у ефірі "Єдиного марафону" припустив подальший розвиток подій навколо Криму.

Щойно в Україні з’являться ракетні комплекси, які попрямують після всіх процедур із ленд-лізом, експерт припускає, що із Криму створять тупик.

«Щоб російським військам не було сенсу відступати до Криму, вони відступатимуть на Ростовську область», - припускає Жданов.

Він додає, що з таким озброєнням Україні не буде сенсу запинятись на "кордонах" на 24 лютого, йтимуть вже на офіційно межі країни.

А от щодо Криму ситуація не така проста. Жданов каже, щодо того, чи варто повертати собі Крим військовим шляхом, мають вирішувати лише військові і в жодному разі не політики.

Адже варто буде зважити на ті можливі втрати людей, які безперечно будуть, у разі військових дій на півострові.

Олег Жданов описав ситуацію на фронтах станом на початок 77-ої доби війни

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