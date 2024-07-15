З Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ – Плетенчук

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про знакову подію – з Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії.

Про це він сказав в ефірі каналу "КИЇВ24".

"Якщо говорити про якісь знакові речі, то просто зараз наш Крим покидає останній сторожовий корабель зі складу Чорноморського флоту. Там він залишався один з бойових одиниць серйозних, і в супроводі кораблів забезпечення, це не бойові одиниці, вони сьогодні вийшли з Криму. До цього в морі не було одиниць в принципі, зараз є три одиниці. Але тактика ворога в Чорному морі сьогодні звелася до міжбазових переходів, це дуже важливо", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, у ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій – як знищили крейсер "Москва" та загадкова смс зі США.

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