З Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ – Плетенчук

З Криму вийшов останній бойовий корабель окупантів.
Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про знакову подію – з Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії.
Про це він сказав в ефірі каналу "КИЇВ24".
"Якщо говорити про якісь знакові речі, то просто зараз наш Крим покидає останній сторожовий корабель зі складу Чорноморського флоту. Там він залишався один з бойових одиниць серйозних, і в супроводі кораблів забезпечення, це не бойові одиниці, вони сьогодні вийшли з Криму. До цього в морі не було одиниць в принципі, зараз є три одиниці. Але тактика ворога в Чорному морі сьогодні звелася до міжбазових переходів, це дуже важливо", - зазначив Плетенчук.
Нагадаємо, у ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій – як знищили крейсер "Москва" та загадкова смс зі США.
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