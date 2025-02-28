З кухні – на передову: історія француза, який боронить Україну у лавах Інтернаціонального легіону

Рідні спочатку були здивовані його рішенням, але підтримали, бо розуміють важливість боротьби.

Француз із позивним Bones покинув професію кухаря, щоб захищати Україну у складі Інтернаціонального легіону. Уже три роки він воює у найгарячіших точках, використовуючи американський гранатомет Mk-19.

Про це розповіли в Інтернаціональному легіоні оборони України.

До війни він був кухарем, але після початку повномасштабного вторгнення вирішив залишити мирне життя, взявши до рук зброю.

"Я вважаю, що Україна – це європейська країна, а українці – європейський народ. Тому наш обов’язок – допомогти. Це також частково і наша країна", – пояснює свій вибір легіонер.

Він дізнався про створення Іноземного легіону у лютому 2022 року і без вагань приєднався до оборонців. Разом із командою гранатометників Bones знищує ворога, використовуючи американський автоматичний гранатомет Mk-19.

За три роки боєць пройшов безліч операцій – штурми, оборону, розвідку. Він зізнається, що на початку вторгнення Україна мала обмежені ресурси, але змогла відтіснити російських окупантів завдяки мужності та стійкості.

"Я поважаю українських військових – вони хоробрі та сильні. Ми виконуємо важливу роботу і не зупинимося", – каже Bones.

Після перемоги боєць мріє залишитися в Україні. Його уявлення про ідеальне життя – маленька хатинка в Карпатах, тиша, ліс і пісні птахів.

"Це те, чого я хочу", – зізнається він.

Французький легіонер воює за Україну: історія героя з позивним Bones

Офіційний рекрутинговий сайт Легіону.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Україна фактично вже виграла війну, але важливо закріпити цей результат.

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