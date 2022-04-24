З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону - Генштаб ЗСУ

З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону - Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ Росії продовжує забезпечувати посилену охорону.

Окупанти стежать за ділянкою українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України. З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони”, - розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти зазнали значних втрат на Херсонському напрямку.

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