З льотчиком Сергієм Пархоменком прощалися на Вінниччині із винищувачами в небі

З льотчиком Сергієм Пархоменком прощалися на Вінниччині із винищувачами в небі

Винищувачі в небі над Вінницею - наші пілоти віддавали останню шану загиблому льотчику Сергію Пархоменку.

Він загинув кілька днів тому під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя на Запоріжжі - там нині точаться запеклі бої з рашистами, йдеться в ТСН.

Сергію було лише 25, він встиг знищити 20 рашиських танків та понад 50 броньованих машин, а ще десятки ворожих автоцистерн. І багато разів рятував нашу техніку від ракетних обстрілів росіян.

Сам Сергій з Харківщини, але вдома через бойові дії поховати його не змогли, тож прощались на Вінниччині. На честь загиблого пілота у небі кружляли бойові винищувачі.

У Сергія Пархоменка залишились батьки, дружина та маленький син. «У молодого пілота в березні народився син. Маленький синок, який буде теж колись захищати свою рідну країну. Сьогодні пілоти винищувальної авіації в небі виконали шану, як це роблять для своїх побратимів», - каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Винищувачі над Вінницею: у місті віддали останню шану загиблому льотчику

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