З Луганщини вдалося евакуювати 35 людей, одна з автівок потрапила під обстріл окупантів

З Луганщини вдалося евакуювати 35 людей, одна з автівок потрапила під обстріл окупантів

На Луганщині евакуаційний автомобіль потрапив під ворожий обстріл, але людей вдалося вивезти, вони вже прямують до Дніпра.

У суботу, 7 травня, з Луганської області вдалося евакуювати 32 жителя Лисичанська. Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію – їх забрали дорогою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, важко дався порятунок жителя Комишувахи.

Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. Обійшлося без жертв та постраждалих.

"Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити!", - зазначив він.

Нагадаємо, протягом доби окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганщини.

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