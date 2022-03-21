З Луганської області 21 березня вдалося евакуювати близько 250 мешканців - голова ОДА

З Попасної, на жаль, вивезти людей сьогодні не вийшло.

З Луганської області 21 березня евакуйовано близько 250 мешканців, близько 200 тон гуманітарки завезено до регіону, який перебуває під постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

""Режим тиші" сьогодні погодили з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського, проте вдалося організувати евакуацію також з найважчих міст стосовно обстрілів - Рубіжного та Кремінної. Попасна, на жаль, не вийшло. У підсумку вдалося вивезти 40 осіб з Рубіжного і 20 – з Кремінної, та 175 з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського + власним транспортом (інформація уточнюється)", - написав Гайдай.

Він додав, що люди наразі вже у потягу на Донеччину - далі Захід країни.

"Сьогодні ми змогли завезти рекордну кількість гуманітарної допомоги - п'ять фур, десять мікроавтобусів, чотири вантажівки та ще декілька автівок, у підсумку - 200 тон харчів, ліків, засобів гігієни", - повідомив очільник Луганської ОДА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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