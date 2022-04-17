З Луганської області сьогодні вдалося евакуювати 33 людини - Гайдай

Людей вдалося евакуювати з регіону попри закриті гуманітарні коридори.

У неділю, 17 квітня, вдалось евакуювати 33 мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька на Луганщині попри те, що окупанти не відкрили гуманітарні коридори.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

​​"Режиму тиші росіяни не надали, але ми вже змогли врятувати 27 жителів Лисичанська та шістьох сєвєродончан", - зазначив він.

Зранку домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації не вийшло. Тому гуманітарні коридори сьогодні не відкрилися.

Він також повідомив, що жителі Лисичанська вже їдуть до Дніпра.

"Через декілька годин ці люди повернуться до життя в тиші. Як і шестеро мешканців Сєвєродонецька, які також вже виїхали з області. Евакуація триває", - написав він.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що 17 квітня гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть.

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