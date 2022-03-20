З Луганської області вдалося вивезти майже 12,5 тисячі мирних мешканців - очільник ОДА

З Луганської області вдалося вивезти майже 12,5 тисячі мирних мешканців - очільник ОДА

Через постійні бойові дії найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного.

Трьома гуманітарними коридорами з Луганської області евакуйовано вже 12,5 тисячі людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ціною надзусиль політичне керівництво держави домовляється із рашистами про "режими тиші", адже життя кожного українця безцінне. Загалом трьома гуманітарними коридорами з Луганщини нам вдалось вивезти майже 12,5 тисячі мирних мешканців", - наголосив Гайдай.

Він додав, що 19 березня вдалося врятувати 670 людей.

"Гуманітарним коридором, попри усі намагання "асвабадітєлєй" зірвати евакуацію, учора вдалося врятувати ще 670 мешканців Луганської області. Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялись. Рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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