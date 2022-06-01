З Маріуполя до фільтраційного пункту в село Безіменне російські окупанти вивезли 355 людей

За минулу добу з Маріуполя до фільтраційного пункту в село Безіменне російські окупанти доставлено 355 людей, зокрема 32 дитини.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
Як зазначається, з Безіменного до російського міста Таганрог депортували 324 людини, з яких 27 - дітей.
“За останній тиждень спостерігаємо тенденцію збільшення кількості депортованих осіб. Частково це пов’язано з ротацією так званих “державних волонтерів” Молодой Гвардії, частково з зачиненням шляху евакуації до території, контрольованої Україною. Працюємо”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну.
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