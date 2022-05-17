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З Маріуполя виїхало щонайменше сім автобусів з українськими бійцями - ЗМІ

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З Маріуполя виїхало щонайменше сім автобусів з українськими бійцями - ЗМІ

Фото: Reuters

З території “Азовсталі” в Маріуполі евакуювали ще декілька автобусів з українськими бійцями. З заводу виїхало щонайменше сім автобусів.

Про це пише видання ВВС Україна.

Як повідомляється, українських захисників вивезли на підконтрольну Росії територію. Евакуювали їх в супроводі з військовою технікою окупантів.

Нагадаємо, що за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, військова деблокада в цій ситуації була неможлива

“Операція з порятунку бійців триває. Ця тема надзвичайно чутлива. Це означає, що ми не можемо поширювати деталі, оскільки будь яка інформація може зашкодити цьому процесу”, — підкреслила Ганна Маляр.

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