"З міркувань совісті": Оборонці Чорноморського флоту РФ відмовилися воювати в Україні

Реагуючи на це, командування заявило, що "алкоголь утворив у головах виразки".

Російські військові зі 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту відмовилися воювати в Україні "з міркувань совісті" і написали рапорти на звільнення.

Про це інформує російське опозиційне видання "7х7" із посиланням на отримані від одного з військових рапорти на звільнення від його товаришів по службі.

Повідомляється, що військові попросили командування звільнити їх у зв'язку з невиконанням умов контракту та послалися на пункт "в" частини 2 статті 51 ФЗ "Про військову службу". Усього заяв нібито було близько 20.

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Зазначається, що 126 бригада була сформована в окупованому Криму. Однак наразі вона перебуває на російському опорному пункті на іншій території України.

Російський військовий розповів виданню, що командування заборонило солдатам ходити у відпустку. Вже після написання рапортів до військових приїхали їхні командири, яких "у вічі ніхто не бачив кілька місяців". Командування взялося перевіряти всі посилки військових та вилучати тактичні речі, їжу та алкоголь.

"Кажуть, що алкоголь утворив у головах виразки, через які туди потрапляють погані думки", – процитував керівництво російський контрактник.

Фото: "7х7"

Фото: "7х7"

Фото: "7х7"

Він запевнив, що 126 бригада відмовляється воювати "з міркувань совісті". Військовий також відповів на запитання про те, чому це сталося саме зараз, сказавши, що коли все почалося, вони "приїхали звільняти населення від нацистів, але люди виявилися проти". Тоді боєць начебто почав сумніватися.

"Нині нам ще більше накручують. Проводять інформування, де розповідають, які українці ган*они і як вони б'ють по наших містах. Але ж ми робимо так само", – зазначив російський солдат.

Видання зауважило, що в умовах війни там не можуть перевірити справжність цієї інформації. Співрозмовник видання надіслав журналістам фото начебто свого військового квитка, де вказано, що він народився в російському Ярославлі і потрапив служити до окупованого Сімферополя.

Нагадаємо, ще у квітні 2022 року Генштаб ЗСУ інформував, що українські захисники знищили на війні 75% 126 окремої бригади Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, нещодавно російських "мобіки", які прибули на Луганщину, відмовилися воювати і розбіглися з фронту. Їх затримали свої ж у Кремінній.

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