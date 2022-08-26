З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера

З окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі.

Про це повідомила Борівська селищна рада.

Згідно з повідомленням, громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають окупанти та місцеві колаборанти, склад яких періодично змінюється. Одних колаборантів загарбники відсторонюють від роботи, інші взагалі зникають.

"Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій. Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі", – йдеться в заяві селищної ради.

Нагадаємо, 26 серпня у Бердянську підірвали авто "заступника начальника" "ДАІ" Олександра Колеснікова. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

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