З міста Пологи вдалося вивезти 35 дітей-сиріт, з Мелітополя евакуацію провести не вдалося - Верещук

Евакуйовані діти будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії.
У четвер, 24 березня, у Запорізькій області з міста Пологи вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Вже завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.
Політикиня зазначила, що також до міста було доправлено гуманітарну допомогу.
"З міста Мелітополь евакуацію провести не вдалося. Гуманітарна колона ввечері дісталася до міста і продовжить рух завтра", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, що 24 березня в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося евакуювати 3343 людини.
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