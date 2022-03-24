З міста Пологи вдалося вивезти 35 дітей-сиріт, з Мелітополя евакуацію провести не вдалося - Верещук

З міста Пологи вдалося вивезти 35 дітей-сиріт, з Мелітополя евакуацію провести не вдалося - Верещук

Евакуйовані діти будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії.

У четвер, 24 березня, у Запорізькій області з міста Пологи вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Вже завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 24 березня

Політикиня зазначила, що також до міста було доправлено гуманітарну допомогу.

"З міста Мелітополь евакуацію провести не вдалося. Гуманітарна колона ввечері дісталася до міста і продовжить рух завтра", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що 24 березня в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося евакуювати 3343 людини.

Читайте також: